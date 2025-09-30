Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы

Украина не переживет зиму? Прогноз погоды, когда будут экстремальные морозы

Предстоящая зима может оказаться экстремально тяжелой для Восточной Европы и в особенности Украины, прогнозируют европейские синоптики. Какая погода ждет Киев зимой-2025/26, будут ли у украинцев электричество и отопление?

Какая погода будет в Европе зимой-2025/26, чего ждать Украине

Словацкая метеорологическая служба Mkweather объявила, что зима-2025/26 в Европе запомнится надолго. По оценкам синоптиков, из-за сочетания большого количества глобальных факторов зима станет «сезоном экстремальных контрастов»: она начнется влажным и теплым декабрем и в феврале обернется экстремальными холодами.

Синоптики перечисляют целый набор факторов, которые влияют на погоду будущей зимой.

Прежде всего, набирает силу тихоокеанское явление Ла-Нинья, из-за которого зима окажется разбита на теплый (декабрь) и холодный (февраль) периоды.

Аналогичное влияние оказывает Северная атлантическая осцилляция (NAO): начало зимы может принести бурные метели и шторма (в особенности в Западной Европе), однако в январе — феврале сменится мощными снегопадами, которые накроют Центральную и Восточную Европу.

Арктическая осцилляция (AO) при негативном сценарии ведет к перекачке холодного воздуха из Арктики и может вызвать мощные похолодания от Скандинавии до Балкан.

Аналогичное влияние может провоцировать полярный вихрь; по прогнозу, будущей зимой он будет ослаблен: в этом случае необычно теплая погода устанавливается в Скандинавии и Исландии, а полярный воздух перекачивается в Европу. Результатом могут быть «исторические» холода в феврале, способные поспорить с самыми холодными зимами прошлых десятилетий.

Наконец, будущей зимой прогнозируются обильные снегопады в Сибири, которая служит «поставщиком холода» в Европу из-за Азиатского барического максимума. Он принесет в Центральную и Восточную Европу мощные волны похолодания.

«Восточная Европа (Украина, Белоруссия, Западная Россия) станут самым холодным регионом континента, с вероятностью перекрыть рекорды холода в конце зимы. Ожидаются постоянный снежный покров и низкие температуры», — прогнозирует Mkweather.

Ряд экспертов и политиков в Киеве прогнозируют, что из-за нарастающих ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре на Украине могут возникнуть проблемы с электроснабжением и подачей отопления. Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предрек увеличение обстрелов по энергетике Украины после 10 октября. По его словам, ВС России могут чаще наносить удары по украинским объектам энергетики, ввиду чего в регионе возможны отключения света. В свою очередь нардеп Рады Дмитрий Разумков заявил, что вероятность масштабных веерных отключений электроэнергии в некоторых регионах Украины в предстоящий зимний период достигает 90%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какой будет температура в Европе зимой по месяцам

В декабре 2025 года в Западной Европе ожидаются температуры выше климатической нормы, при этом в Великобритании, Франции и на Иберийском полуострове ожидаются обильные осадки.

Январь 2026-го станет «переходным месяцем»: Восточная Европа будет охлаждаться, пока в Западной Европе сохранятся относительно мягкая погода и большое количество осадков. В январе — феврале в Центральной и Восточной Европе ожидается большое количество вьюг и метелей.

Наконец, в феврале 2026 года температуры ниже климатической нормы охватят большую часть Европы, ожидаются многочисленные «арктические вторжения». При этом в Центральной и Восточной Европе ожидаются обильные снегопады.

Mkweather предупреждает, что одним из ключевых рисков для всей Европы станет значительный рост энергопотребления во время резких похолоданий во второй половине зимы, что особенно актуально для Украины.

Читайте также:

Удары по Украине 30 сентября, разгром энергетики. О чем умалчивают ВСУ?

Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре

Одесса и Николаев мечтают вернуться в Россию: когда это произойдет?