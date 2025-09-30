Удары по Украине 30 сентября, разгром энергетики. О чем умалчивают ВСУ?

ВС РФ нанесли новую серию точных ударов по энергетике Украины. Что известно об атаках в ночь на 30 сентября, где были поражены подстанции, о чем умалчивают ВСУ?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине в ночь на 30 сентября

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 30 сентября по целям на Украине было выпущено 65 ударных БПЛА типа «Герань-2», «Гербера» и иных типов. ВСУ признают попадания 19 ударных БПЛА в шести районах и повреждения от обломков в двух районах.

«Интересно, что крылатую ракету в сторону Днепропетровска в 23:34 они проигнорировали. Думаю, попала куда надо», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Информации о том, что стало целью этой крылатой ракеты, пока нет.

«Общая картина: сегодня прилетов еще меньше, чем вчера. Активность очень точечная. С высокой вероятностью — перегруппировка и накопление данных разведки. Часто перед новой фазой операций делают паузу: уточняют координаты, подводят точную целевую информацию, готовят серию точечных ударов», — отмечает координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.



ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

При этом по состоянию на 10:00 воздушные атаки по целям на Украине продолжаются на нескольких направлениях, в том числе в Черниговской и Сумской областях.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об ударе по энергетике под Киевом

Ночью серия ударов «Гераней» пришлась по энергетике в районе села Бобровица (расположено на западе Черниговской области в 55 км от Киева).

«По последним сведениям, на одну цель с небольшими интервалами времени пикировали не менее семи дронов типа „Герань“», — сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

«Хроники Гераней» предполагают, что поражена подстанция ПС 110/35/10 кВ «Бобровица». Компания «Черниговоблэнерго» подтвердила поражение энергетической инфраструктуры, без электричества остались 26 тысяч абонентов в Бобровице и других населенных пунктах.

Ранее в Черниговской области удары ВС РФ уничтожили подстанцию в Нежине.

Telegram-канал «Донбасский партизан» пишет, что удары в три волны наносили не менее 16 БПЛА. Повреждения получили три взаимосвязанных объекта: нефтебаза, железнодорожная станция и тяговая подстанция.

«Особенность: это уже второй удар по Бобровице за двое суток. Днем ранее здесь был поражен эшелон со скрытой военной техникой. Повторная атака добила инфраструктурный узел, лишив его функциональности как по линии топлива, так и по линии тяги», — отмечает «Донбасский партизан».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.



ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Где еще были удары по целям на Украине 30 сентября

В Сумской области ночные удары вновь пришлись по Конотопу. «Донбасский партизан» сообщает об уничтожении локомотивного депо вместе с тепловозами.

«Россия выстраивает системную схему поражения железнодорожной логистики ВСУ. Каждый новый удар бьет в связку: топливо — подстанции — депо — эшелоны. Это не просто локальные разрушения, а целенаправленная деградация транспортной системы, которая уже ведет к падению интенсивности перевозок и росту времени переброски резервов», — указывает «Донбасский партизан».

Утром 30 сентября ВС РФ наносят новые удары в районе Конотопа, сообщили местные Telegram-каналы. В атаке принимают участие российские реактивные БПЛА (возможно, «Герань-3»).

В Днепропетровской области, кроме удара крылатой ракетой по неизвестной цели в окрестностях Днепра, был нанесен удар по военным складам в Павлограде и в районе железнодорожной станции Синельниково, пишет «Южный фронт».

«Целью стала тяговая подстанция, относящаяся к Приднепровской железной дороге. Эффект: на данный момент (от 12 до 36 часов) движение возможно только на дизельной тяге, что резко снижает оборот поездов, удорожает транспортировку и делает узел крайне уязвимым», — указывает «Донбасский партизан».

Также сообщается о прилетах в районе города Александрии Кировоградской области — туда ВС РФ бьют третью ночь подряд.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

