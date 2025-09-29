ВС РФ взяли Шандриголово: как идет наступление в ДНР, что в Купянске

ВС РФ взяли Шандриголово: как идет наступление в ДНР, что в Купянске

В Минобороны РФ официально сообщили об успехах на Лиманском направлении. Что известно о продвижении войск 29 сентября, как развивается ситуация в Купянске и Покровске, где еще наступают ВС РФ?

Когда заявили про освобождение Шандриголово, как идет наступление

Минобороны РФ в ежедневной сводке объявило о продвижении ВС РФ на северо-западе ДНР.

«Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шандриголово Донецкой Народной Республики», — объявили в военном ведомстве.

Военкор Александр Коц указывает, что Шандриголово находится в Краматорском районе на берегу реки Нитриус. Оно расположено в 3 км к северу от села Дерилово (об освобождении которого заявили накануне) и в 14 км к северу от Красного Лимана (ключевой цели наступления ВС РФ на этом направлении).

«Шандриголово мы уже освобождали весной 2022-го и были вынуждены оставить после отхода от Изюма и Балаклеи. Так что возвращаем свое назад. Зачистка завершена. На очереди Дробышево, что обеспечит условия для дальнейшего наступления на Красный Лиман», — отмечает военный эксперт Борис Рожин.

«Контроль над Красным Лиманом создаст предпосылки для наступления на Славянск с северо-востока», — указывает Коц.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Купянске, как идет штурм города

Город Купянск полностью закрыт для въезда, туда могут попасть только военные, объявили украинские власти Харьковской области. В городе не работает ни один из объектов критической инфраструктуры, эвакуация мирных жителей невозможна, объявил глава украинской военной администрации Андрей Беседин. Он признал, что ВС РФ находятся в городе — вопреки прежним заявлениям Киева.

«Ситуация критическая, [русские войска] все-таки находятся в городе, диверсионно-разведывательные группы есть в городе, и сейчас проходит контрдиверсионная операция. Сегодня Купянск полностью закрыт для любых служб, и единственные, кто туда может заехать, — это военные. Эвакуация максимально осложнена, и единственный сейчас способ выехать — это выйти пешком за территорию Купянска», — объявил Беседин.

Ранее Беседин сообщал, что в Купянске остается больше двух тысяч мирных жителей, которые отказались эвакуироваться. В Сети считают, что эти люди твердо решили ждать прихода русских войск.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военкоры пишут, что ВС РФ продвигаются в Купянске.

«Идут ожесточенные бои за микрорайон Юбилейный и оборонительные позиции на машиностроительном заводе. После их прорыва группировка ВСУ на левом берегу Оскола окажется в окружении», — отметил военкор Евгений Лисицын.

В своем Telegram-канале тяжелую ситуацию на Купянском и Лиманском направлениях признал офицер ВСУ, известный под позывным Алекс.

«Потенциальная потеря Купянска может повлечь необратимые негативные последствия для линии боевого соприкосновения по реке Оскол. Примерно такая же обстановка может возникнуть на Лиманском направлении. Последний месяц мы имеем проблемы на этом направлении, в том числе в городе Лиман, но такое ощущение, что это все пропустили мимо ушей на фоне боев под Добропольем. <…> Уже тяжело смотреть на ЛБС от Купянска до Запорожья — сплошные потенциальные котлы», — объявил Алекс.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще наступают ВС РФ, что в Покровске и на Запорожье

Telegram-канал WarGonzo пишет, что ВС РФ удалось продвинуться в Удачном и Котлино под Покровском. ВС РФ продолжают удерживать выступ фронта под Добропольем.

«На Добропольском участке сохраняется тяжелая обстановка, войска РФ отражают натиск противника, нацеленного отрезать выступ. По сведениям источников, ВС РФ держат под контролем Новоторецкое, а также северную часть Никаноровки, есть успехи в Дорожном и Новом Шахово», — объявил WarGonzo.

«Военная хроника» отмечает ускоренное наступление ВС РФ на востоке Запорожской и Днепропетровской областей.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Штурмовые подразделения уже вышли на рубежи в 12 км от шоссе Покровское — Гуляйполе. Продвижение в этом районе составило порядка 7 км. Если динамика будет сохранена, выход к шоссе возможен в течение ближайших двух недель. Трасса имеет оперативное значение: ее контроль открывает возможности для маневрирования как на западном направлении (в сторону Орехова), так и для охвата позиций противника в районе Гуляйполя на юг. <…> Таким образом, речь идет о планомерном замыкании одного из самых важных (как для ВСУ, так и для РФ) направлений фронта», — пишет Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 29 сентября: щит из мирных, блокада Купянска

Удар под Москвой, убит 6-летний ребенок: как ВСУ атакуют Россию 29 сентября

Разнесли подстанцию в Конотопе: удары по Украине 29 сентября, что известно