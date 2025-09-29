Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 11:17

Удар под Москвой, убит 6-летний ребенок: как ВСУ атакуют Россию 29 сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мирные жители Подмосковья оказались под ударом ВСУ. Сколько БПЛА было сбито в ночь на 29 сентября, где были атаки, как погиб маленький ребенок, где еще были жертвы и пострадавшие?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 29 сентября

Утром 29 сентября Минобороны РФ сообщило, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских БПЛА самолетного типа.

«24 [БПЛА перехвачено и уничтожено] над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Воронежской области, девять — над территорией Смоленской области, семь — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Московского региона, три — над территорией Орловской области, один — над территорией Курской области. Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.

Что известно об ударе в Подмосковье, сколько погибших

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели мирных жителей в результате атаки БПЛА.

«Этой ночью силами ПВО сбито четыре беспилотника на территории Воскресенска и Коломны. К сожалению, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет», — сообщил Воробьев, пообещав поддержку всем жителям, пострадавшим в результате атак.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были атаки БПЛА в ночь на 29 сентября

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ночью объявил ракетную опасность на территории Карачевского района. Угроза была отменена около 01:40.

«После объявления в Брянской области ракетной опасности ночью каналы противника распространили информацию о прилёте по заводу „Электродеталь“», — отмечает Telegram-канал «Два майора».

В соцсетях появились кадры с пожаром над корпусами завода. Местные власти не комментировали эту информацию.

В Белгородской области в результате атак БПЛА за сутки погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью объявлял угрозу атаки БПЛА в Лискинском и Бутурлиновском районах, а также в Воронеже.

«По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов повреждения получил частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

Губернаторы Смоленской, Калужской, Орловской областей сообщили об успешном отражении атаки БПЛА.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ничего не сообщал о налете БПЛА.

Утром 29 сентября мониторинговый Telegram-канал Lpr1 сообщил, что ВСУ готовят запуски БПЛА в направлении Брянской области.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

