Что с электричеством в Белгороде 29 сентября: где отключения, атаки БПЛА

Губернатор Вячеслав Гладков объявил, что восстановительные работы в Белгороде практически завершены. Удалось ли вернуть людям электричество, сколько жертв после ракетных ударов, как атакуют ВСУ 29 сентября?

Когда восстановят электричество в Белгороде, что сказал губернатор

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что удар пришелся по инфраструктуре, в городе начались перебои со светом и водой. Региональные СМИ и Telegram-каналы писали об ударах по белгородской ТЭЦ и подстанции «Луч». В рассылке «Россетей» причиной блэкаута названы «неблагоприятные погодные условия».

В 10 утра мэр Демидов сообщил, что энергетики «Белгородэнерго» восстановили подачу электроэнергии более чем 90% жителей города. В первую очередь свет дали на самые важные объекты: котельные, водоканалы, поликлиники, детские сады и школы.

Губернатор Гладков подчеркнул, что восстановительные работы продолжались всю ночь и еще находятся в процессе. Меры были предприняты на федеральном уровне.

Счетчик электроэнергии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Основная часть работ по восстановлению электроэнергии выполнена. Осталось еще небольшое количество абонентов, которых нужно подключить. Аварийные бригады все сейчас находятся на рабочих местах», — подчеркнул губернатор.

Гладков перечислил социальные объекты, которые еще не были подключены: одна из школ и детские сады. По его словам, «самая большая проблема остается с подачей горячей воды», однако реальный объем повреждений можно будет оценить только в светлое время суток.

Как ВСУ атакуют Белгородскую область 29 сентября, сколько жертв и раненых

Утром 29 сентября в Минобороны РФ сообщили, что за ночь над территорией Белгородской области был сбит 21 БПЛА.

Гладков указал, что за сутки Белгород подвергся двум ракетным обстрелам с применением шести боеприпасов. Количество раненых достигло трех человек: взрывные травмы получили двое мужчин и 17-летний юноша.

За сутки в Белгородской области погибли два человека: мирный житель в селе Новостроевка-Первая был убит при атаке FPV-дрона, а в селе Репяховка мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве. Боец самообороны, находившийся недалеко от места детонации, получил ранения, отметил губернатор.

Также супружеская пара пострадала в селе Отрадном в результате атаки дрона на автомобиль. Гладков сообщил, что в селах Вергилевка и Ближняя Игуменка повреждены линии электропередачи в результате атак БПЛА.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Утром 29 сентября дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Казинка. Пострадали два мирных жителя.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал серию атак ВСУ на Белгород «системным ударом по [российским] тылам» и призвал не воевать «наполовину».

«Можно сколько угодно делать вид, что сдержанность и аккуратность сохраняют некий баланс. Но факты говорят об обратном: противник спокойно бьет по нашей инфраструктуре. Харьков живет своей жизнью — рестораны, огни, трафик, прогулки. А у нас — темнота в областном центре. Если уж воевать — значит воевать. Есть чем и есть куда доставать. Вопрос не в возможности, а в решимости. Хватит вести себя так, будто все еще можно обойтись полумерами», — заявил Гурулев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

