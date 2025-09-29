Украинские войска атаковали российский регион 175 раз за сутки Гладков: при обстреле ВСУ Белгородской области погибли два человека

За последние сутки Вооруженные силы Украины совершили 175 атак на территорию Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрелов погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

По информации главы области, под удар попали 57 населенных пунктов в 13 муниципальных образованиях. Всего было выпущено 55 снарядов и зафиксировано 120 атак с использованием беспилотников. Из этого количества 66 дронов удалось сбить или подавить. В ходе обстрелов повреждения получили 11 частных домов, один инфраструктурный объект, коммерческое предприятие, 10 гаражей и 17 транспортных средств.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о гибели мужчины в результате атаки беспилотника в Грайворонском округе. До этого пострадавшего транспортировали в больницу в тяжелом состоянии. У погибшего была диагностирована минно-взрывная травма и множественные осколочные ранения. Повреждения затронули область шеи, грудную клетку, живот, а также верхние и нижние конечности.

В своем недавнем обращении к жителям Белгородской области Гладков пожелал им сил и веры в скорейшую победу после сложной недели, отмеченной непрерывными атаками ВСУ. Он выразил надежду на скорое установление мира во всем регионе, что позволит гражданам сосредоточиться исключительно на мирной деятельности.