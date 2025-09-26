Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 12:57

Гладков обратился к белгородцам на фоне тяжелой недели

Губернатор Белгородской области Гладков пожелал жителям скорейшей победы

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в своем Telegram-канале к жителям с пожеланием сил и веры в скорейшую победу после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он выразил надежду, что мир скоро воцарится на всей территории региона, и граждане смогут заняться исключительно мирным трудом.

Тяжелая для нас неделя. Много раненых, много погибших. Поэтому я с утра просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, — сказал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о трех пострадавших при атаке ВСУ на Шебекинский округ. Двоих мужчин, по его словам, доставили в больницу, третий отказался от госпитализации.

До этого стало известно об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

Также на этой неделе Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате инцидента, как сообщил губернатор региона, пострадали пять мирных жителей.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
жители
обращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, можно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.