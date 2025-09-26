Гладков обратился к белгородцам на фоне тяжелой недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в своем Telegram-канале к жителям с пожеланием сил и веры в скорейшую победу после тяжелой недели непрерывных атак ВСУ. Он выразил надежду, что мир скоро воцарится на всей территории региона, и граждане смогут заняться исключительно мирным трудом.

Тяжелая для нас неделя. Много раненых, много погибших. Поэтому я с утра просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, — сказал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил о трех пострадавших при атаке ВСУ на Шебекинский округ. Двоих мужчин, по его словам, доставили в больницу, третий отказался от госпитализации.

До этого стало известно об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Гладков рассказал, что ранения получил один из местных жителей. Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

Также на этой неделе Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. В результате инцидента, как сообщил губернатор региона, пострадали пять мирных жителей.