Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 23:05

Пять жителей Белгорода ранены из-за ракет ВСУ

Гладков: пять человек попали в больницу с ранениями из-за атаки ВСУ на Белгород

Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате инцидента пострадали пять мирных жителей.

Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением доставляется в областную клиническую больницу, — указал глава региона.

По словам Гладкова, удар был нанесен по территории коммерческого объекта. Вследствие обстрела возник пожар в одном из зданий предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными расчетами. У близлежащего социального объекта повреждено остекление.

В настоящее время все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. На месте происхождения работают оперативные службы, информация о последствиях обстрела продолжает уточняться. Ситуация в городе остается под контролем властей.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны 23 сентября в период с 14:00 до 19:00 мск уничтожили 34 украинских дрона. Их сбили над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.

атаки
Белгород
пострадавшие
Вячеслав Гладков
