Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Брянской областями и Республикой Дагестан.

10 января 2026 года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее уточнялось, что за последние сутки российские системы ПВО сбили 70 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. В Минобороны также отметили уничтожение управляемой ракеты большой дальности «Нептун». С начала СВО, по данным ведомства, было ликвидировано 108 276 вражеских дронов.

До этого стало известно, что российские вооруженные силы начали получать сверхтвердые патроны IGLA 100, предназначенные для уничтожения беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Представители Ростеха сообщили, что дробь этих патронов способна легко пробивать двигатели, блоки управления, провода, пропеллеры и другие прочные элементы дронов.