ПВО за пять часов сбила 34 дрона ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 19:00 мск уничтожили 34 украинских дрона, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Их сбили над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.

23 сентября с 14:00 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, — сказано в сообщении.

Ранее пилот бомбардировщика Су-34 рассказал, что в зоне специальной военной операции ускорилась система согласования ударов по объектам Вооруженных сил Украины. По его словам, сейчас подтверждение целей проходит быстрее, так как поддержку обеспечивают беспилотники.

Между тем в МО раскрыли, как ВС России ответили на теракт украинской стороны с гражданскими объектами в Крыму. По данным ведомства, бойцы нанесли групповой удар по объектам ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что в ночь на 23 сентября дежурные средства ПВО ликвидировали более 60 беспилотников противника в небе над Россией. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись 10 регионов, включая Крым.