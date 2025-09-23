Российские войска нанесли ответный удар за теракт ВСУ в Крыму МО РФ сообщило о групповом ударе в ответ на террористическую атаку ВСУ на Крым

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам украинских войск, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, атака стала ответом на террористический удар ВСУ по гражданским объектам в Крыму.

Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар, — сказано в сообщении.

В результате были поражены пункты временной дислокации отряда сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР МО Украины вблизи населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, сообщили в Минобороны. Отмечается, что именно данные формирования осуществляли подготовку и проведение теракта в Крыму.

Также ВС РФ успешно атаковали аэродром под Одессой, откуда запускались беспилотники на Крым. Помимо этого, удару подверглись объекты ВПК противника по созданию беспилотников, в частности цеха предприятия «Мотор Сич».

Ранее сообщалось, что налет на Форос был зафиксирован 21 сентября в 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов. Погибли три человека, еще 16 получили ранения.