Увеличилось число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Крыму

На текущий момент в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на поселок городского типа Форос погибли три человека, сообщил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. По уточненной информации, 16 человек получили ранения.

По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал руководитель региона.

Ранее сообщалось, что налет был зафиксирован около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что из-за нападения беспилотников ВСУ на школу в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По его информации, был ранен охранник.

Также стало известно, что в результате атаки дронов ВСУ на Крым повреждены гражданские объекты. По данным Аксенова, несколько дронов атаковали территорию санатория «Форос» и школу в местном поселке.