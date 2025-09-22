«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 00:45

Увеличилось число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Крыму

Аксенов: число жертв атаки ВСУ на Крым выросло до трех человек, пострадали 16

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На текущий момент в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на поселок городского типа Форос погибли три человека, сообщил в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов. По уточненной информации, 16 человек получили ранения.

По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших,написал руководитель региона.

Ранее сообщалось, что налет был зафиксирован около 19:30 по московскому времени. Снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что из-за нападения беспилотников ВСУ на школу в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По его информации, был ранен охранник.

Также стало известно, что в результате атаки дронов ВСУ на Крым повреждены гражданские объекты. По данным Аксенова, несколько дронов атаковали территорию санатория «Форос» и школу в местном поселке.

Крым
ВСУ
жертвы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова убитого политика Кирка сделала неожиданное заявление на прощании
Очевидцы рассказали об атаке дронов ВСУ на два кубанских города
«Категорически отвергаем»: Израиль выступил против решения трех стран
Приметы 22 сентября: к чему кошка ведет раскопки в день праведников?
Трамп и Маск впервые публично встретились на панихиде по Чарли Кирку
Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава
Трамп запланировал ряд стратегически важных встреч на ГА ООН
Сотни фанатов немецких футбольных команд устроили массовую драку
Американские силы провели разгромную операцию у берегов Доминиканы
Увеличилось число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Крыму
«Зенит» одержал уверенную победу над лидером РПЛ
Аэропорт Волгограда временно прекратил работу
Гороскоп на 22 сентября: Близнецов ждет семья, Львам нельзя доверять людям
«Подойдите к зеркалу»: Захарова обратилась к ЕС после агрессии ВСУ в Крыму
Сотни людей не допустили до траурного митинга по Кирку в Аризоне
Помогавший ВСУ россиянин получил «кармический удар» от собственной жены
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 сентября 2025 года
В Сети появились критически важные данные для родных пациентов из Фороса
Губернатор Севастополя высказался после трагедии из-за атаки ВСУ
Трамп перечислил имена купивших TikTok миллиардеров
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.