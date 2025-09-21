МО назвало точное число жертв при ударе ВСУ по Крыму МО: в результате атаки дронов ВСУ на курортную зону Крыма погибли два человека

21 сентября около 19:30 мск беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали курортную зону Республики Крым, в результате чего погибли два человека, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что снаряженные фугасными боезарядами дроны нанесли удар по территории, где нет никаких военных объектов.

В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли два гражданских лица, 15 человек получили ранения различной степени тяжести, — говорится в публикации.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что из-за нападения беспилотников ВСУ на школу в поселке Форос разрушен актовый зал и повреждена библиотека. По его информации, также был ранен охранник.

До этого стало известно, что в результате атаки дронов ВСУ на Крым повреждены гражданские объекты. По данным главы региона Сергея Аксенова, несколько дронов атаковали территорию санатория «Форос» и школу в местном поселке. Пострадали 15 человек, число погибших утоняется.

Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что воздушная атака беспилотников на Севастополь успешно отражается силами противовоздушной обороны Черноморского флота. По его словам, цели уничтожались над акваторией моря в районе Севастопольской бухты и Качи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.