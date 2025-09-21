«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 22:37

Силы ПВО отражают атаку дронов на Севастополь

Развожаев: средства ПВО сбили уже три беспилотника в небе над Севастополем

Воздушная атака беспилотников на Севастополь успешно отражается силами противовоздушной обороны Черноморского флота, заявил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, цели уничтожались над акваторией моря в районе Севастопольской бухты и Качи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Военные продолжают отрабатывать по всем воздушным целям. На данный момент подтверждено уничтожение трех беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, городские объекты не пострадали.

По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города, — указал Развожаев.

Он особо подчеркнул, что на данный момент ни в городе, ни в акватории не пострадало ни одного объекта. Все оперативные и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности и функционируют в штатном режиме.

Губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ситуация находится под полным контролем.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотника в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени над Белгородской областью, Крымом и Черным морем. По данным Минобороны РФ, все цели были перехвачены дежурными силами ПВО.

