Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:05

Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе

В Севастополе число сбитых целей ВСУ увеличилось до пяти

Фото: МО РФ
В Севастополе число сбитых воздушных целей при атаке ВСУ увеличилось до пяти, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он призвал горожан соблюдать меры предосторожности.

Уважаемые севастопольцы! В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности! написал Развожаев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО минувшей ночью сбили 172 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над российскими регионами. По данным ведомства, подавляющее большинство БПЛА было уничтожено в Брянской области — 110 дронов.

До этого стало известно, что крыша и окна частного дома, а также автомобиль были повреждены в результате украинской атаки на курский город Рыльск. Губернатор региона Александр Хинштейн указал, что по строению был нанесен удар беспилотником, никто не пострадал. По его словам, местные власти обязательно помогут собственнику в восстановлении жилья.

В Министерстве обороны России также информировали, что силы ПВО сбили 29 украинских беспилотников над шестью российскими регионами в ночь на 23 декабря. По информации ведомства, больше всего БПЛА пытались атаковать Ростовскую область и Ставропольский край.

