Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 22:58

В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США

МИД Ирана: в случае нападения Тегеран ударит по военным базам США

Флаг Ирана Флаг Ирана Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Тегеран будет вынужден нанести удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты нападут на страну, заявил в интервью телеканалу CBS глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи. У республики нет возможности нанести удар непосредственно по американской территории, но это не означает, что Иран останется беззащитным перед лицом агрессии. Дипломат подчеркнул, что у него есть полное право защищаться.

Наши ракеты не могут ударить по американской земле, так что, очевидно, необходимо делать что-то иное. Нам придется нанести удар по американской базе в регионе, — отметил Арагчи.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать систему управления на случай своей смерти или конфликта с США. Часть своих полномочий он передал узкому кругу доверенных лиц. Хаменеи также дал указание разработать многоуровневую систему преемственности, охватывающую как военную, так и гражданскую сферы.

Позже историк Семен Багдасаров объяснил, что претензии Вашингтона к Тегерану по поводу развития ядерных и ракетных технологий носят формальный характер и не являются основной причиной конфликта. По его словам, США надеются добиться в стране смены политического руководства.

Иран
США
военные базы
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров
Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации
В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США
В Нижегородской области сгорели 35 коров
Офицеры ВСУ признали абсолютное превосходство России на СВО
«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением
Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США
Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.