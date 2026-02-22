В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США МИД Ирана: в случае нападения Тегеран ударит по военным базам США

Тегеран будет вынужден нанести удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты нападут на страну, заявил в интервью телеканалу CBS глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи. У республики нет возможности нанести удар непосредственно по американской территории, но это не означает, что Иран останется беззащитным перед лицом агрессии. Дипломат подчеркнул, что у него есть полное право защищаться.

Наши ракеты не могут ударить по американской земле, так что, очевидно, необходимо делать что-то иное. Нам придется нанести удар по американской базе в регионе, — отметил Арагчи.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать систему управления на случай своей смерти или конфликта с США. Часть своих полномочий он передал узкому кругу доверенных лиц. Хаменеи также дал указание разработать многоуровневую систему преемственности, охватывающую как военную, так и гражданскую сферы.

Позже историк Семен Багдасаров объяснил, что претензии Вашингтона к Тегерану по поводу развития ядерных и ракетных технологий носят формальный характер и не являются основной причиной конфликта. По его словам, США надеются добиться в стране смены политического руководства.