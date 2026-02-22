Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 21:39

Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану

Багдасаров: ядерная программа Ирана стала предлогом для претензий со стороны США

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Претензии Вашингтона к Тегерану по поводу развития ядерных и ракетных технологий носят формальный характер и не являются основной причиной конфликта, заявил ИС «Вести» директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его словам, США надеются добиться в стране смены политического руководства.

По словам аналитика, риторика относительно военных программ Ирана служит лишь прикрытием для достижения совершенно иных целей, которые в последнее время стали озвучиваться все более открыто. Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее высказывался на этот счет достаточно прямолинейно, то теперь аналогичные сигналы поступают и от американского лидера Дональда Трампа.

Ядерная программа, ракетная программа — это лишь предлог. Главное — свержение существующего режима власти исламской формы управления. Естественно, стоит вопрос, как это может произойти в конечном счете, — подчеркнул Багдасаров.

Эксперт также добавил, что механизм передачи власти в Исламской Республике на случай непредвиденных обстоятельств уже проработан. Временное управление страной до назначения нового духовного лидера (рахбара) перейдет к Совету экспертов, что исключает возникновение политического вакуума.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать систему управления на случай своей смерти или конфликта с США. Часть своих полномочий он передал узкому кругу доверенных лиц. Хаменеи также дал указание разработать многоуровневую систему преемственности, охватывающую как военную, так и гражданскую сферы.

Иран
США
перевороты
конфликты
