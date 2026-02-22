Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве ТАСС: переговоры по Украине в Женеве могут возобновиться 26 февраля

Очередная встреча делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в Женеве уже в ближайший четверг, 26 февраля, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник, знакомый с ситуацией. Стороны уже провели в этом городе два дня интенсивных консультаций.

Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг, — приводит агентство слова собеседника.

Предыдущий раунд переговоров проходил в Женевском центре 17 и 18 февраля. В первый день диалог продлился около шести часов, во второй — примерно два часа.

До этого консультации проходили на площадке в Абу-Даби. Первый раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности состоялся в столице ОАЭ 23–24 января, а второй — 4–5 февраля. Нынешняя встреча в случае ее подтверждения станет третьей в серии переговоров подобного формата и второй, проходящей на европейской площадке.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран фактически не участвовали в основных дискуссиях между Россией, США и Украиной в Женеве. По его словам, европейцы сидели где-то в предбаннике и пили кофе.