Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 22:30

Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве

ТАСС: переговоры по Украине в Женеве могут возобновиться 26 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Очередная встреча делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в Женеве уже в ближайший четверг, 26 февраля, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник, знакомый с ситуацией. Стороны уже провели в этом городе два дня интенсивных консультаций.

Переговоры [по Украине] в Женеве могут возобновиться уже в четверг,приводит агентство слова собеседника.

Предыдущий раунд переговоров проходил в Женевском центре 17 и 18 февраля. В первый день диалог продлился около шести часов, во второй — примерно два часа.

До этого консультации проходили на площадке в Абу-Даби. Первый раунд трехсторонних переговоров по вопросам безопасности состоялся в столице ОАЭ 23–24 января, а второй — 4–5 февраля. Нынешняя встреча в случае ее подтверждения станет третьей в серии переговоров подобного формата и второй, проходящей на европейской площадке.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран фактически не участвовали в основных дискуссиях между Россией, США и Украиной в Женеве. По его словам, европейцы сидели где-то в предбаннике и пили кофе.

Россия
Украина
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров
Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации
В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США
В Нижегородской области сгорели 35 коров
Офицеры ВСУ признали абсолютное превосходство России на СВО
«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением
Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США
Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.