Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 21:38

Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком

Прокуратура Петербурга изучит инцидент с выпавшим из окна ребенком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура Петербурга устанавливает обстоятельства падения семилетнего мальчика из окна седьмого этажа, сообщает RT с ссылкой на ведомство. Ребенка поймал дворник, обоих доставили в больницу. Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Инцидент произошел в доме на Петрозаводской улице. Дворник поймал ребенка голыми руками, в результате чего получил переломы кисти и ребер. По информации консьержа, ребенок может страдать заболеванием.

До этого ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду в Якутске. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать его и схватила за одежду, однако не смогла предотвратить падение. Медики осмотрели пострадавшего и оказали помощь.

Также в Домодедово юноша сорвался с 16-го этажа во время мытья окон в доме на улице Гагарина и выжил. Подросток упал в сугроб, именно это смягчило удар. Пострадавший получил закрытые переломы обеих бедренных костей.

Санкт-Петербург
прокуратура
дети
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
МИД Ирана раскрыл, чем для страны обернулся конфликт с Израилем
На Западе сообщили о демографической катастрофе на Украине
Полицейские сделали страшную находку в овраге в Оренбургской области
Атака дронов парализовала работу московских аэропортов
Верону сотрясли протесты во время закрытия Олимпиады
Силы ПВО обезвредили 130 украинских беспилотников за четыре часа
Семья погибшего в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Стало известно об уничтожении стратегического бункера с офицерами ВСУ
Трампа пытались убить? Мужчина с дробовиком ворвался в Мар-а-Лаго: детали
«Наша радость, что вообще поехали»: Слуцкая об Олимпиаде в Италии
В Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.