Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком Прокуратура Петербурга изучит инцидент с выпавшим из окна ребенком

Прокуратура Петербурга устанавливает обстоятельства падения семилетнего мальчика из окна седьмого этажа, сообщает RT с ссылкой на ведомство. Ребенка поймал дворник, обоих доставили в больницу. Мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Инцидент произошел в доме на Петрозаводской улице. Дворник поймал ребенка голыми руками, в результате чего получил переломы кисти и ребер. По информации консьержа, ребенок может страдать заболеванием.

До этого ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду в Якутске. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать его и схватила за одежду, однако не смогла предотвратить падение. Медики осмотрели пострадавшего и оказали помощь.

Также в Домодедово юноша сорвался с 16-го этажа во время мытья окон в доме на улице Гагарина и выжил. Подросток упал в сугроб, именно это смягчило удар. Пострадавший получил закрытые переломы обеих бедренных костей.