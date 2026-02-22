Момент падения ребенка с седьмого этажа в Петербурге попал на видео

В Сети появились кадры падения ребенка из окна седьмого этажа дома на Петрозаводской улице в Санкт-Петербурге. На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как мальчик стремительно летит вниз головой. В этот момент его голыми руками ловит дворник.

Известно, что ребенок выжил, а мужчина получил переломы кисти и ребер. В настоящее время они оба находятся в больнице. По словам консьержа дома, ребенок страдает заболеванием. Сразу после случившегося за ним прибежала мать.

До этого ребенок выпал из окна второго этажа в детском саду в Якутске. Один из воспитанников находился в спальне, самостоятельно забрался на подоконник, открыл окно и выпал. Воспитательница попыталась удержать ребенка и схватила его за одежду, однако не смогла предотвратить падение. Медики осмотрели пострадавшего и оказали ему помощь.

Ранее в Домодедово юноша сорвался с 16-го этажа во время мытья окон в доме на улице Гагарина и выжил. Подросток упал в сугроб, именно это смягчило удар. Пострадавший получил закрытые переломы обеих бедренных костей.