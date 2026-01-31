Мальчик случайно выпал с 16-го этажа и выжил в российском регионе

В Домодедово юноша сорвался с 16-го этажа во время мытья окон в доме на улице Гагарина и выжил, сообщил Telegram-канал «112». 17-летненго мальчика доставили в больницу.

Пострадавший получил закрытые переломы обеих бедренных костей. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Других подробностей о произошедшем нет.

Предварительно, подросток упал в сугроб, именно это смягчило удар. Медики смогли стабилизировать состояние пациента и переправили в другую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее девочку, упавшую с 10-го этажа в Ульяновске, спецбортом доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. Подростка на аппарате ИВЛ сопровождали медики, перелет прошел в штатном режиме. Мать девочки заявила, что ЧП произошло после травли в школе.

Житель Санкт-Петербурга до этого выпал из окна общежития на улице Жени Егоровой. По информации источника, погибшему был 21 год. При падении молодой человек ударился о козырек и железные прутья, после чего ему оторвало голову. Как утверждают соседи погибшего, петербуржец вел асоциальный образ жизни.