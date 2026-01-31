Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 09:39

Упавшую с 10-го этажа девочку доставили спецбортом из Ульяновска в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девочку, упавшую с 10-го этажа в Ульяновске, спецбортом доставили в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Перелет прошел в штатном режиме.

14-летняя жительница Ульяновской области госпитализирована в федеральную клинику, — сказано в сообщении.

По словам министра здравоохранения Ульяновской области Марии Шалягиной, подростка на аппарате ИВЛ сопровождали медики. Она подчеркнула, что поддерживает связь с московскими специалистами и продолжает контролировать ее состояние.

Мать девочки заявила, что ЧП произошло после травли в школе. Она утверждает, что одноклассники издевались над ребенком, а ее обращения за помощью не привели к каким-либо мерам.

В региональном МВД сообщили, что родители упавшей с высоты девочки или администрация школы не обращались в полицию. В ведомстве отметили, что о противоправном поведении сверстников стало известно только после произошедшего.

Глава СК Александр Бастрыкин между тем потребовал доклад об уголовном деле, возбужденном после падения подростка.

Ранее две омские школьницы выпали из окна многоэтажного дома на улице Пригородной. Обе девочки — семиклассницы. Одна из них умерла на месте, а вторая выжила. Ее госпитализировали с многочисленными переломами.

