27 января 2026 в 09:22

Две школьницы выпали из окна многоэтажки в российском городе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Две омские школьницы выпали из окна многоэтажного дома на улице Пригородной, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Обе девочки — семиклассницы. Одна из них умерла на месте, а вторая выжила. Ее госпитализировали с многочисленными переломами.

Ранее житель Санкт-Петербурга выпал из окна общежития на улице Жени Егоровой. По информации источника, погибшему был 21 год. При падении молодой человек ударился о козырек и железные прутья, после чего ему оторвало голову. Как утверждают соседи погибшего, петербуржец вел асоциальный образ жизни.

В Бугульме до этого 63-летняя женщина чудом выжила, выпав из кабины рухнувшего крана на механическом заводе имени Ленина. Ее госпитализировали с травмами. По предварительной информации, строительный кран неожиданно сложился пополам прямо во время работы.

В подмосковных Химках прежде мужчина выпал из окна квартиры в жилом комплексе «Веллтон Парк». По предварительной информации, россиянин не пережил падения. При этом соседи погибшего утверждают, что в тот день на верхних этажах дома была шумная вечеринка.

