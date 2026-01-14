Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 13:51

В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В жилом комплексе «Веллтон Парк» в подмосковных Химках мужчина выпал из окна, передает MK.RU. По предварительной информации, он скончался. Жильцы утверждают, что на верхних этажах была шумная вечеринка. Подробностей произошедшего пока нет.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 14-летняя школьница, выброшенная с балкона на девятом этаже своим возлюбленным, избежала повреждений внутренних органов. У девочки диагностированы ушиб мозга, а также переломы руки и ноги.

В том же Пермском крае до этого тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе многоквартирного дома в селе Гамово. У юноши зафиксировали травмы, характерные при падении с высоты. Там же обнаружили девушку с такими же травмами, ее госпитализировали.

В начале декабря прошло года в Воронеже горящий мужчина выпал с балкона 19-го этажа жилого дома. Очевидцы приняли погибшего за упавший беспилотник. Свидетели сообщили, что проснулись от шума и яркого света, они выбежали на улицу и начали тушить соседа. Отмечается, что рядом с мужчиной также загорелся автомобиль.

падения
окна
Подмосковье
Химки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете в Южном Бутово
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев
Волочкова рассказала о главном увлечении вне балета
В России начали применять новый препарат от рака
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.