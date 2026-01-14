В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео

В жилом комплексе «Веллтон Парк» в подмосковных Химках мужчина выпал из окна, передает MK.RU. По предварительной информации, он скончался. Жильцы утверждают, что на верхних этажах была шумная вечеринка. Подробностей произошедшего пока нет.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае 14-летняя школьница, выброшенная с балкона на девятом этаже своим возлюбленным, избежала повреждений внутренних органов. У девочки диагностированы ушиб мозга, а также переломы руки и ноги.

В том же Пермском крае до этого тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе многоквартирного дома в селе Гамово. У юноши зафиксировали травмы, характерные при падении с высоты. Там же обнаружили девушку с такими же травмами, ее госпитализировали.

В начале декабря прошло года в Воронеже горящий мужчина выпал с балкона 19-го этажа жилого дома. Очевидцы приняли погибшего за упавший беспилотник. Свидетели сообщили, что проснулись от шума и яркого света, они выбежали на улицу и начали тушить соседа. Отмечается, что рядом с мужчиной также загорелся автомобиль.