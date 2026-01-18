Пенсионерка выпала из кабины строительного крана и выжила В Татарстане пенсионерка выпала из кабины рухнувшего строительного крана

На заводе в Бугульме 63-летняя женщина чудом выжила, выпав из кабины рухнувшего крана, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Чрезвычайное происшествие произошло на механическом заводе имени Ленина.

По предварительной информации, строительный кран неожиданно сложился пополам прямо во время работы. Несмотря на падение, сотрудница осталась жива, но получила серьезные травмы. Пострадавшую госпитализировали.

По факту инцидента прокуратура начала проверку для установления причин аварии.

Ранее не менее 22 человек погибли, 67 пострадали при падении строительного крана на поезд в Таиланде. При этом всего в составе находилось 190 пассажиров. ЧП случилось в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В результате обрушения крана пассажирский состав, выехавший из Бангкока, сошел с рельсов и загорелся.

Кроме того, крановщик умер прямо на рабочем месте на высоте 30 метров в Москве. Инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская в районе Котловка. Предполагается, что оператор башенного крана потерял сознание в кабине.