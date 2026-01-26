Молодого петербуржца нашли под окнами общежития с оторванной головой В Санкт-Петербурге молодой парень выпал из окна общежития

Житель Санкт-Петербурга выпал из окна общежития на улице Жени Егоровой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его информации, погибшему был 21 год. При падении молодой человек ударился о козырек и железные прутья, в результате чего ему оторвало голову.

Как утверждают соседи погибшего, петербуржец вел асоциальный образ жизни. По их словам, парень жил один и вел себя странно. Также предполагается, что юноша употреблял запрещенные вещества.

Ранее в Бугульме 63-летняя женщина чудом выжила, выпав из кабины рухнувшего крана. Женщину госпитализировали с травмами. Инцидент произошел на механическом заводе имени Ленина. По предварительной информации, строительный кран неожиданно сложился пополам прямо во время работы.

До этого в Химках в Подмосковье мужчина выпал из окна квартиры. Трагедия произошла в жилом комплексе «Веллтон Парк». По предварительной информации, россиянин не пережил падения. При этом соседи погибшего утверждают, что в тот день на верхних этажах дома была шумная вечеринка.