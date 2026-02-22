«Издевается над ней»: в США поддержали слова Медведева о Каллас Подполковник Дэвис: слова Медведева о Каллас говорят об уверенности России

Высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в адрес главы европейской дипломатии Каи Каллас свидетельствуют о том, что Москва убеждена в своей правоте, уверен отставной подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис. В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что российский политик «издевается» над европейским дипломатом.

Очевидно, он издевается над ней. Однако это показывает, что российские политики достаточно уверены, чтобы говорить о том, что их больше не волнуют заявления глав европейских государств, не говоря уже о словах их дипломатов, — отметил он.

Тем временем ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Каллас и ее мужа Арво Халлика можно назвать нечестными и глупыми из-за двуличности в отношении России. По его словам, семейная пара заработала на критике РФ сотни тысяч евро.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что лидеры европейских государств ничем не могут помочь в переговорах по Украине. По этой причине Кремль не видит смысла в их участии.