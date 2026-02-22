Зимняя Олимпиада — 2026
Семья погибшего в Петербурге мальчика переехала во временное жилье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Семья девятилетнего мальчика, убитого в Петербурге, переехала во временное жилье, сообщил в Telegram-канале адвокат Никита Сорокин. По его словам, после решения нескольких юридических моментов ее удалось поставить в очередь как нуждающуюся в улучшении условий.

Администрация района предоставила семье квартиру для временного переезда, чтобы в их квартире можно было сделать ремонт. К временной квартире претензий нет, очень хорошая, просторная и чистая, с ремонтом, лифт в доме есть. Подписали документы, — уточнил адвокат.

Известно, что в конце января следственный комитет возбудил дело об убийстве после исчезновения мальчика. По версии сдедствия, 30 января он вышел из дома, сел в автомобиль к незнакомцу и больше не выходил на связь. Позже тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе. Суд арестовал подозреваемого.

Ранее сообщалось, что 33-летней матери девятилетнего мальчика вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Верхняя планка наказания, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса, предусматривает до трех лет лишения свободы.

