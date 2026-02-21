В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова

В России переобъявили в розыск адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного на 8,5 года за фейки о ВС РФ, сообщили в РИА Новости со ссылкой на базы МВД. Отмечается, что до этого его объявили в розыск в июле 2025 года.

Полозов Николай Николаевич <…> Основание для розыска — разыскивается по статье УК <…> переобъявлен. Ранее разыскивался, — указано в ведомственной базе МВД.

До этого суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы бывшего корреспондента ОТР Анну Зуеву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) за публичное оправдание терроризма. Также журналистку уже два раза привлекали к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента.

Также Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Екатерине Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), осудив ее на восемь лет лишения свободы за распространение военных фейков. Обвинение ранее требовало заочно приговорить ее к девяти годам заключения.