Укравших 106 млн рублей «специалистов» с болгаркой задержали в Москве

Полицейские задержали пособников мошенников, которые обманули 19-летнюю москвичку и похитили средства, украшения и часы на общую сумму 106 млн рублей, сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин. Во время видеобеседы злоумышленники заметили в доме жертвы два сейфа и направили двух «специалистов» с болгаркой для их вскрытия, уточняется на сайте ведомства.

Полицейские задержали четверых подозреваемых в возрасте 21-28 лет, включая девушку. Часть группы занималась вскрытием сейфов. Девушка-курьер передала наличность подельнику, который конвертировал рубли в криптовалюту и отправил «кураторам». Еще один фигурант должен был сбыть «ювелирку» на 51 млн рублей, но не успел — его задержали, — рассказали в органах.

Ранее футболист Даниил Секач, задержанный по подозрению в ограблении и убийстве бизнесвумен в Москве, сообщил следователям, что выполнял указания украинских мошенников. По словам спортсмена, они убедили его и 16-летнюю дочь жертвы в том, что они участвуют в операции, проводимой силовыми структурами. В результате подозреваемый с использованием болгарки и ножа вскрыл сейф, в то время как дочь жертвы вышла предупредить свою мать. Однако мать распознала обман и попыталась воспрепятствовать происходящему.