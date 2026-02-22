Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения Мать спасенного дворником мальчика отошла на кухню в момент его падения из окна

Мать мальчика, выпавшего из окна в Петербурге, рассказала, что ненадолго ушла на кухню, пока сын играл в планшет, пишет RT со ссылкой на источник. Вернувшись, она не обнаружила ребенка в квартире: окно оказалось открытым, а у дома уже находились полицейские.

Позже ребенка нашли у консьержа. Сейчас семилетний мальчик находится в реанимации, рядом с ним мать. По данным источника, у него диагностированы переломы обеих голеней и грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и шоковое состояние.

Очевидцы рассказали телеканалу, что видели мальчика стоящим в окне. Они позвали дворника, и в момент, когда тот подошел, ребенок сорвался вниз. Мужчина успел поймать его. Источник добавил, что дворника доставили в больницу. По предварительным данным, серьезных травм у него не обнаружили.

