22 февраля 2026 в 21:27

Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения

Мать спасенного дворником мальчика отошла на кухню в момент его падения из окна

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мать мальчика, выпавшего из окна в Петербурге, рассказала, что ненадолго ушла на кухню, пока сын играл в планшет, пишет RT со ссылкой на источник. Вернувшись, она не обнаружила ребенка в квартире: окно оказалось открытым, а у дома уже находились полицейские.

Позже ребенка нашли у консьержа. Сейчас семилетний мальчик находится в реанимации, рядом с ним мать. По данным источника, у него диагностированы переломы обеих голеней и грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма и шоковое состояние.

Очевидцы рассказали телеканалу, что видели мальчика стоящим в окне. Они позвали дворника, и в момент, когда тот подошел, ребенок сорвался вниз. Мужчина успел поймать его. Источник добавил, что дворника доставили в больницу. По предварительным данным, серьезных травм у него не обнаружили.

Ранее сообщалось, что дворник поймал мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа. Ребенок играл возле открытого окна, когда его заметил дворник. Мужчина стал кричать ему, чтобы тот отошел, но ребенок сорвался и зацепился за карниз. В какой-то момент у него ослабли руки и он рухнул вниз, где его успел подхватить мужчина.

