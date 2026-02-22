Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России

Причиной гибели рыбы в нескольких районах Краснодарского края могло стать резкое понижение температуры и сильный ветер, сообщил aif.ru заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук. По его словам, гибель рыбы — нередкое явление в этой части страны.

Понижение температуры до предельных для нашего региона показателей, плюс сильная ветровая нагрузка привели к тому, что поверхностные слои воды резко стали выхолаживаться, и образовался довольно мощный ледяной покров, — уточнил эксперт.

По его словам, лед нарушает газообмен в воде и рыба не получает достаточного количество необходимых для жизни веществ. При этом ученый опроверг версию, что гибель может быть связана с увеличением солености моря.

