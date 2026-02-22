Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 20:27

Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России

Причиной мора рыбы на юге России могла стать непогода

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Причиной гибели рыбы в нескольких районах Краснодарского края могло стать резкое понижение температуры и сильный ветер, сообщил aif.ru заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук. По его словам, гибель рыбы — нередкое явление в этой части страны.

Понижение температуры до предельных для нашего региона показателей, плюс сильная ветровая нагрузка привели к тому, что поверхностные слои воды резко стали выхолаживаться, и образовался довольно мощный ледяной покров, — уточнил эксперт.

По его словам, лед нарушает газообмен в воде и рыба не получает достаточного количество необходимых для жизни веществ. При этом ученый опроверг версию, что гибель может быть связана с увеличением солености моря.

Ранее у датского острова Фане четыре кашалота выбросились на берег. Причины случившегося не уточнялись. Одно из животных проявило признаки жизни. Власти установили оцепление в прибрежной зоне, чтобы подготовиться к спасательной операции. Жителей и туристов попросили держаться подальше от места событий.

рыба
Краснодарский край
непогода
температуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семья погибшего в Петербурге мальчика переехала во временное жилье
Стало известно об уничтожении стратегического бункера с офицерами ВСУ
Трампа пытались убить? Мужчина с дробовиком ворвался в Мар-а-Лаго: детали
«Наша радость, что вообще поехали»: Слуцкая об Олимпиаде в Италии
В Германии отреагировали на ошибку Непряевой с лыжами
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Эксперт назвал предположительную причину массового мора рыбы в России
«Вау»: Трамп поделился впечатлениями от победы сборной США по хоккею на ОИ
Россия вошла в топ-3 стран по олимпийским медалям за всю историю
«Сильные гены»: Волочкова помечтала о потомстве от 27-летнего танцора
Назван главный «убийца» демографии в Германии
«Такие деньги»: Кушанашвили поразили отступные Родригеза при разводе
Экс-жена принца Эндрю сбежала из Британии
Детей мигрантов «поставили на счетчик», Зеленский пошел ва-банк: что дальше
Орбан уличил Киев в корыстном плане по затягиванию конфликта
Послематчевая серия пенальти определила обладателя Кубка легенд
Мужчина нашел редкую жемчужину в блюде с моллюсками
Повар раскрыл меню для добровольцев на СВО
Беременность, избиения, хакеры, возвращение в кино: как живет Ивлеева
«Издевается над ней»: в США поддержали слова Медведева о Каллас
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.