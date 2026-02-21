Зимняя Олимпиада — 2026
Рыбный суп на Масленицу — проще и быстрее ухи: ароматный и без костей!

Масленица — это не только блины с маслом и икрой, но и дни, когда хочется чего-то легкого и согревающего. Рыбный суп — идеальное первое блюдо в праздничную неделю. Он готовится быстро, получается прозрачным и ароматным, а главное — не перегружает желудок перед постом. В старину такой суп варили из речной рыбы, но мы сделаем его еще проще — из филе минтая или трески, без костей и лишних хлопот.

Очистите 3 средних картошки, нарежьте кубиками и бросьте в кипящую воду (где-то 3 л). Одну морковь натрите крупно, луковицу мелко нарубите и обжарьте на подсолнечном масле до золотистого цвета.

Через 10 минут добавьте в суп обжаренные овощи и 500 г филе минтая (или любой другой белой рыбы), нарезанное крупными кусками. Посолите, поперчите, бросьте 2 лаврушки и горсть свежего укропа. Варите еще 7–10 минут, пока рыба не станет мягкой. В самом конце добавьте щепотку душистого перца и выключите огонь. Дайте супу настояться под крышкой 10 минут.

  • Совет: для насыщенного вкуса добавьте в бульон голову и хребет рыбы (заверните в марлю и выньте перед подачей), но с филе получается проще и быстрее.

Намазка из баклажанов — бабагануш по восточному рецепту.

