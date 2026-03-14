14 марта 2026 в 17:46

Добавил овсяные хлопья в куриный суп: теперь это наш семейный мастхэв. Бульон становится бархатистым с этим трюком

Главный секрет этого супа — в овсяных хлопьях. Они не просто варятся, а полностью растворяются в бульоне, придавая ему особую, бархатистую консистенцию. Это не крупа в супе, а его неотъемлемая часть.

Для бульона: куриная грудка (филе) — 1 шт. (около 300 г), вода питьевая — 1,5 л, морковь — 1 шт., репчатая луковица — 1 шт. Для супа: картофель — 2–3 шт. (средние), овсяные хлопья длительной варки — 4–5 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка свежая — небольшой пучок, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Куриную грудку кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения, снимаем пену. Добавляем очищенную целую морковь и целую, тщательно вымытую луковицу (кожуру снимать не нужно, она даст красивый золотистый цвет). Убавляем огонь до минимума и варим под крышкой 30 минут.

После этого бульон процеживаем через сито в чистую кастрюлю, овощи выбрасываем, а куриное филе отделяем от кости и пока откладываем в сторону. Возвращаем кастрюлю с процеженным бульоном на плиту на небольшой огонь, слегка подсаливаем. Картофель чистим и нарезаем аккуратными кубиками, отправляем в бульон и варим около 5 минут.

Засыпаем овсяные хлопья, перемешиваем и варим еще 7 минут. Пока суп готовится, делаем ароматную пасту: чеснок и листочки петрушки мелко рубим, смешиваем с неполной чайной ложкой соли и интенсивно растираем ложкой или пестиком, чтобы зелень и чеснок пустили сок. Когда овсянка сварится, добавляем в суп эту пасту, кладем куриное филе (можно порвать руками или нарезать), приправляем черным перцем и прогреваем все вместе 2–3 минуты. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем супу настояться еще 5–7 минут, чтобы все ароматы гармонично соединились.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

Читайте также
Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен
Общество
Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен
Такой суп помогает съесть тонну овощей и вкусно худеть. Капустник для полезности и вкуса
Общество
Такой суп помогает съесть тонну овощей и вкусно худеть. Капустник для полезности и вкуса
Медовый рулет без хлопот: быстрый десерт с насыщенным вкусом классического медовика
Общество
Медовый рулет без хлопот: быстрый десерт с насыщенным вкусом классического медовика
Мясные рулетики с сырной начинкой: быстрый рецепт сытной выпечки для всей семьи
Общество
Мясные рулетики с сырной начинкой: быстрый рецепт сытной выпечки для всей семьи
Плов, который покорит всех: булгур с курицей, нутом и сладким перцем. Пара хитростей для нереального результата
Общество
Плов, который покорит всех: булгур с курицей, нутом и сладким перцем. Пара хитростей для нереального результата
супы
еда
мясо
овсянка
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Белгорода пошли навстречу гражданам в вопросе отопления
Порывистый ветер и холод до -5? Погода в Москве в конце марта: чего ждать
Лепс заявил о завершении карьеры, но с одним нюансом
«Я бы с удовольствием»: Лепс добрался до Вани Дмитриенко
Экономист раскрыл, зачем ЕС нужны санкции против нефти из России
Скончалась известная артистка из фильма «Гостья из будущего»
Раскрыты подробности о мошеннике, убившем предпринимательницу в Москве
Нацбанк Украины «слил» $1 млрд и не смог спасти гривну
Названы знаменосцы сборной РФ на закрытии Паралимпиады
США лишили актера возможности получить «Оскар» из-за гражданства
«Остается одно»: премьер Бельгии обратился к ЕС с призывом из-за России
«Вообще шок»: российская горнолыжница поделилась эмоциями после триумфа
Политолог оценил вероятность удара Ирана по Украине
В Брянской области раскрыли последствия атаки дронов-камикадзе ВСУ
Мошенники убили женщину в Москве
Бойцы «Горыныча» уничтожили две диверсионные группы ВСУ
В Британии заговорили об экологической катастрофе из-за США
Финансист ответил, как ускорить погашение ипотеки
«Уши торчат»: Сийярто заявил о провале Киева на брифинге по поводу «Дружбы»
Власти Ирана попали под прицел украинского «Миротворца»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

