Добавил овсяные хлопья в куриный суп: теперь это наш семейный мастхэв. Бульон становится бархатистым с этим трюком

Главный секрет этого супа — в овсяных хлопьях. Они не просто варятся, а полностью растворяются в бульоне, придавая ему особую, бархатистую консистенцию. Это не крупа в супе, а его неотъемлемая часть.

Что понадобится

Для бульона: куриная грудка (филе) — 1 шт. (около 300 г), вода питьевая — 1,5 л, морковь — 1 шт., репчатая луковица — 1 шт. Для супа: картофель — 2–3 шт. (средние), овсяные хлопья длительной варки — 4–5 ст. л., чеснок — 2 зубчика, петрушка свежая — небольшой пучок, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как я его готовлю

Куриную грудку кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на средний огонь. Доводим до кипения, снимаем пену. Добавляем очищенную целую морковь и целую, тщательно вымытую луковицу (кожуру снимать не нужно, она даст красивый золотистый цвет). Убавляем огонь до минимума и варим под крышкой 30 минут.

После этого бульон процеживаем через сито в чистую кастрюлю, овощи выбрасываем, а куриное филе отделяем от кости и пока откладываем в сторону. Возвращаем кастрюлю с процеженным бульоном на плиту на небольшой огонь, слегка подсаливаем. Картофель чистим и нарезаем аккуратными кубиками, отправляем в бульон и варим около 5 минут.

Засыпаем овсяные хлопья, перемешиваем и варим еще 7 минут. Пока суп готовится, делаем ароматную пасту: чеснок и листочки петрушки мелко рубим, смешиваем с неполной чайной ложкой соли и интенсивно растираем ложкой или пестиком, чтобы зелень и чеснок пустили сок. Когда овсянка сварится, добавляем в суп эту пасту, кладем куриное филе (можно порвать руками или нарезать), приправляем черным перцем и прогреваем все вместе 2–3 минуты. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем супу настояться еще 5–7 минут, чтобы все ароматы гармонично соединились.

