Ничего шинковать не надо: все запекаю и в миксер — бархатный суп с чесночком и сливочной ноткой. Вкуснее и проще борща

Крем-суп из запеченной свеклы со сливками — это гениально простое блюдо, которое не требует ни шинковки, ни длительного стояния у плиты. Получается обалденная вкуснятина: густой, бархатистый суп насыщенного пурпурного цвета с нежной сливочной ноткой и легким ароматом чеснока и тимьяна.

Он согревает, удивляет своим ярким видом и идеален для тех, кто хочет чего-то необычного без лишних хлопот. Для приготовления вам понадобится: 4 средние свеклы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 500 мл овощного или куриного бульона, 200 мл сливок 20%, 2 столовые ложки оливкового масла, соль, перец, тимьян по вкусу.

Свеклу и лук очистите, нарежьте крупными кусками. Выложите на противень, сбрызните маслом, посыпьте тимьяном, заверните в фольгу и запекайте при 200 °С 40–45 минут до мягкости. Переложите запеченные овощи в кастрюлю, добавьте чеснок, бульон, прогрейте и пробивайте блендером до однородности. Влейте сливки, доведите до кипения, посолите, поперчите. Подавайте с тыквенными семечками, зеленью или ложкой сметаны.

Мария Левицкая
М. Левицкая
