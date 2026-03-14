14 марта 2026 в 13:46

Щука, которую полюбят все: нежные котлеты с творожной ноткой. Приготовил раз и теперь делаю регулярно

Щука слывет рыбой капризной — суховатой, полной мелких костей. Но стоит лишь окружить ее правильной «свитой», как происходит волшебное превращение. Творог дарит фаршу бархатистую нежность, мелкие кусочки сала — сочность и аромат, а обжаренный лук — сладковатую глубину.

Что понадобится

Филе щуки (очищенное от кожи и костей) — 500 г, творог (желательно 9%) — 150 г, сало свежее (несоленое) — 50 г, лук репчатый — 1 крупная головка, хлеб пшеничный (белый, черствый) — 80 г, укроп свежий — небольшой пучок, мука для панировки — 3-4 ст. л., масло растительное для жарки, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как я его готовлю

Лук нарезаю тонкими четвертькольцами. Сало мелко рублю и вытапливаю на сковороде. Добавляю лук, слегка солю и пассерую до мягкости и приятного золотистого оттенка, затем снимаю и полностью остужаю. Подготовленное филе щуки нарезаю кусками. Оставшееся сырое сало также нарезаю небольшими кубиками. Пропускаю через мясорубку с крупной решеткой рыбу, кусочки сырого сала, творог и остывший лук со шкварками. Хлеб натираю на мелкой терке прямо в фарш. Укроп очень мелко шинкую, добавляю к общей массе. Тщательно вымешиваю фарш руками, приправляю солью и перцем по вкусу.

Для созревания вкусов отправляю фарш в холодильник минимум на 1 час. После этого смачиваю руки в воде и формирую котлеты среднего размера. Обваливаю каждую в муке, стряхивая излишки. Разогреваю на сковороде растительное масло и обжариваю котлеты на среднем огне до образования аппетитной румяной корочки с обеих сторон, примерно по 6-7 минут с каждой стороны. Убеждаюсь в готовности, после чего выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю сразу же или даю остыть — в любом виде они бесподобны.

