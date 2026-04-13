Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 апреля 2026 в 13:12

Помните молочные сосиски из детства? А как насчет нежных молочных котлет — вот рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — гимн домашней кухне, где простота ингредиентов оборачивается невероятным результатом. Нежные куриные котлеты, томленные в ароматном молочном соусе, создают ту самую атмосферу тепла и заботы, которую так ценят близкие.

Что понадобится

Куриное филе — 300 г, куриные бедра (мякоть) — 200 г, багет (мякиш) — 80 г, лук репчатый — 1 шт. (крупная головка), чеснок — 2 зубчика, молоко 3.5-6% — 350 мл, масло сливочное — 30 г, масло оливковое — 2 ст. л., петрушка (листья) — 5-7 веточек, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Мякиш багета замачиваю в воде на 15 минут. Курицу и лук пропускаю через мясорубку. Добавляю отжатый хлеб, чеснок, соль, перец.

Вымешиваю фарш, убираю в холодильник на 15-20 минут. Формую котлеты. В сковороде растапливаю сливочное и оливковое масло, обжариваю котлеты до румяной корочки с обеих сторон.

Подогреваю молоко почти до кипения, вливаю в сковороду. Убавляю огонь, тушу под неплотно прикрытой крышкой 10-15 минут. Посыпаю рубленой петрушкой.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой».

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
котлеты
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.