13 апреля 2026 в 17:20

В Госдуме напомнили о выплатах для беременных студенток

Беременные студентки, обучающиеся на очной форме и не имевшие трудовых отношений, могут получать пособие по беременности и родам исходя из минимального размера оплаты труда, рассказала в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она уточнила, что размер выплаты может достигать 90 тыс. рублей.

Да, сегодня она [студентка, обучающаяся на очной форм] уже будет получать пособие по беременности и родам исходя из минимального размера оплаты труда, которое составляет до 90 тысяч рублей, — сказала Бессараб.

Парламентарий пояснила, что эта мера поддержки распространяется на студенток вузов и колледжей, не имевших официального заработка до беременности. Расчет пособия привязан к МРОТ, который был существенно повышен в текущем году. В дополнение к этому некоторые регионы вводят собственные выплаты для беременных студенток, увеличивая общий объем поддержки.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил повысить МРОТ до 60 тыс. рублей. По его словам, это позволит сократить разрыв в зарплатах между различными регионами страны.

