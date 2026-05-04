Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 4 мая, сбили 12 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, в одном из районов упавшие обломки БПЛА повредили 13 частных домов, крышу торгового центра и автомобиль.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль, — написал Гусев.

Глава региона отметил, что в одном из дворов вспыхнула хозяйственная постройка, а в другом — повреждена газовая труба. Он подчеркнул, что пожар к настоящему времени уже потушили, а трубопровод отремонтировали.

Накануне ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Воронок в Брянской области, в результате преднамеренного удара по жилому дому пострадал 17-летний подросток. Раненого доставили в больницу, где ему оперативно оказали всю необходимую помощь. Жилой дом получил повреждения.