День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 08:56

Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Воронежскую область

Гусев: обломки беспилотников ВСУ повредили 13 частных домов под Воронежем

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на понедельник, 4 мая, сбили 12 беспилотников ВСУ над Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. По его словам, в одном из районов упавшие обломки БПЛА повредили 13 частных домов, крышу торгового центра и автомобиль.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль, — написал Гусев.

Глава региона отметил, что в одном из дворов вспыхнула хозяйственная постройка, а в другом — повреждена газовая труба. Он подчеркнул, что пожар к настоящему времени уже потушили, а трубопровод отремонтировали.

Накануне ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Воронок в Брянской области, в результате преднамеренного удара по жилому дому пострадал 17-летний подросток. Раненого доставили в больницу, где ему оперативно оказали всю необходимую помощь. Жилой дом получил повреждения.

Регионы
Воронежская область
Александр Гусев
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.