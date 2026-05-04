04 мая 2026 в 07:47

Бойцы «Севера» сбили около 140 украинских дронов в апреле

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Бойцы «Севера» в апреле ликвидировали около 140 украинских беспилотников в Харьковской области, сообщил начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта. По его словам, которые приводит РИА Новости, БПЛА сбивали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности.

В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 139 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, — отметил он.

Ранее сообщалось,что подразделения войск беспилотных систем группировки «Север» Вооруженных сил России за месяц ликвидировали свыше 25 станций радиоэлектронной борьбы украинской армии в Харьковской области. Как уточнил оператор ударного БПЛА с позывным Гефест, операторы ведут круглосуточное наблюдение за позициями противника.

Также бойцы «Севера» уничтожили пять радиолокационных станций противника в Харьковской области. Как уточнил командир батареи с позывным Дунай, потеря объектов обнаружения целей лишила украинскую сторону возможности вести разведку и выявлять скрытую технику.

