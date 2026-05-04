Страны Запада возводят новый железный занавес против России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов. При этом, по его мнению, которое приводит РИА Новости, они же пытаются придать разрыву всех связей с Москвой необратимый характер.

Западники с энергией, достойной лучшего применения, возводят новый железный занавес, пытаясь придать необратимый характер спровоцированному ими разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе даже не годами, а столетиями, — считает Булатов.

Он также отметил, что сложившаяся в Прибалтике ситуация показатель для всей Европы, где через НАТО и Евросоюз продвигается системная конфронтация с Россией. Дипломат напомнил, что страны региона разрушили ключевые механизмы сотрудничества, в том числе Совет государств Балтийского моря и Совет Баренцева/Евроарктического региона, которые уже стали еще одним инструментом антироссийской политики.

Ранее замсекретаря СБ РФ Алексей Шевцов констатировал, что архитектура безопасности в мире фактически демонтирована. По его словам, игнорируются все принципы международного права, вмешательство в дела суверенных государств стало в порядке вещей.