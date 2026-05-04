Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 мая: инфографика

В ночь на 4 мая Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 мая текущего года до 07:00 мск 4 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона, — сообщило ведомство.