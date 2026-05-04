Пожар спалил дотла два дома в дагестанском селе

В Лакском районе Дагестана два жилых дома и еще четыре участка оказались охвачены крупным пожаром, сообщает управление МЧС по региону. Инцидент случился в селе Кунды. Общая площадь пожара составила около 580 квадратных метров.

По предварительным данным, уничтожено огнем два жилых дома, повреждено четыре домовладения, — уточнили в ведомстве.

Вероятной причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона в одном из строений, утверждает ТАСС. По состоянию на 09:30 мск открытое горение ликвидировано. В тушении пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

До этого в подмосковном Видном десятки людей едва не сгорели заживо из-за пожара в лифтовой шахте, устроенного подростком. Чтобы не задохнуться в густом дыму, некоторые жильцы были вынуждены выпрыгивать из окон на мусорные баки.

Ранее четыре человека, в том числе три ребенка, получили ожоги во время пожара в частном доме в Саратове. Пострадавших доставили в медучреждения. В прокуратуре Саратовской области отметили, что причиной пожара стало возгорание электрогенератора.