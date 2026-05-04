День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 11:12

Крупнейшие военные учения начались в Эстонии

Военные учения с участием 12 тыс. человек начались в Эстонии

Фото: Sergei Stepanov/ZUMAPRESS.com/Xinhua/Global Look Press
Эстония начала крупнейшие военные учения этого года «Весенний шторм — 2026», в которых принимают участие 12 тыс. военных, сообщило гостелерадио ERR. В маневрах задействовали сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. В публикации отмечается, что учения продлятся до 1 июня, а руководит ими штаб эстонской дивизии.

Также к маневрам привлекли военных союзников по НАТО и стран-партнеров. Среди них — Великобритания, ФРГ, Дания, Испания, Канада, Украина, США и Литва. Целью учений журналисты назвали отработку «оборонительных операций».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз назвал решение НАТО провести военные мероприятия в Финляндии вблизи российской границы рискованным предприятием. Речь шла об артиллерийских учениях Northern Strike 26, которые начались на полигоне Вуосанка в муниципалитете Кухмо, примерно в 70 километрах от границы с РФ.

Также двое военнослужащих США пропали без вести на юго-западе Марокко после участия в международных учениях «Африканский лев». Происшествие случилось 2 мая в районе полигона Кап-Драа неподалеку от Тан-Тана на побережье Атлантического океана.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

