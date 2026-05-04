04 мая 2026 в 12:28

Азаров обозначил главное условие для проведения выборов на Украине

Выборы на Украине смогут пройти только после того, как закончится режим действующего президента страны Владимира Зеленского, заявил RT бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, американцы и британцы полностью контролируют Зеленского, определяя его политику.

Выборы пройдут в 2026 году только при одном условии: если режима Зеленского не будет. То есть его заменят на какой-то другой режим. Заменят таким образом, каким американцы привыкли заменять режимы. Другого выхода нет, — высказался Азаров.

Он предположил, что, когда американцы и британцы потеряют интерес к Зеленскому, ему просто выдвинут обвинения и посадят в тюрьму по аналогии с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. При этом, по его мнению, произойдет это еще не скоро.

Ранее специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил, что Зеленский не хочет выборов и мирного соглашения из-за значительного снижения своей популярности среди населения Украины. По его словам, текущего статуса политик достиг с помощью западных союзников, а теперь же ему грозит «полное низложение».

