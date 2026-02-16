Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 23:26

«Поддержка извне»: стало известно, почему Зеленский боится выборов

Михайлов: Зеленский не хочет проводить выборы из-за падения рейтинга

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет выборов и мирного соглашения из-за значительного снижения своей популярности среди населения Украины, заявил РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, текущего статуса политик достиг с помощью западных союзников, а теперь же ему грозит «полное низложение».

На фоне экономического краха и нынешнего существования Украины исключительно благодаря поддержке извне у Зеленского резко упал рейтинг среди населения, из-за чего он максимально будет затягивать выборы. Зеленскому не нужен мир. Заключение мирного договора грозит ему полным низложением как в политическом смысле, так и, возможно, физическом, — отметил аналитик.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что США продавят тему референдума и выборов президента на Украине, это позволит ускорить завершение украинского конфликта. По его словам, американская администрация уже неформально обозначила желаемые сроки проведения этих процессов.

До этого сообщалось, что Украина начала планировать проведение президентских выборов и референдума по мирным договоренностям с Россией. Оба голосования должны состояться до 15 мая. Шаг был предпринят под давлением американской администрации с целью завершения украинского конфликта уже весной.

