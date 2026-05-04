В Эрмитаже раскрыли местонахождение Бутягина после заключения в Польше

Археолог Эрмитажа Бутягин вернулся на работу после заключения в Польше

Александр Бутягин Александр Бутягин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Археолог Александр Бутягин вернулся к работе в Государственном Эрмитаже после освобождения из-под ареста в Варшаве, рассказал гендиректор учреждения Михаил Пиотровский на совместной с Бутягиным пресс-конференции. Пребывание ученого под стражей он назвал пленом, передает РИА Новости.

Александр Михайлович Бутягин вернулся из затянувшегося отпуска и возвращается с сегодняшнего дня на работу после пребывания в польском плену, — сказал Пиотровский.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возвращение Бутягина на родину после освобождения из польского заключения стало победой справедливости и разума. По словам депутата, этого удалось добиться благодаря профессионализму дипломатов, сотрудников спецслужб и других ответственных структур.

Бутягин прибыл в Санкт-Петербург 1 мая. Скорый поезд с ученым доставил его на Московский вокзал ровно к семи утра по столичному времени. Встретить ученого приехала его супруга, а сам он сообщил о намерении сначала заехать домой, а затем навестить близких родственников.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

