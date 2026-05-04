Индия во второй раз испытала гиперзвуковую баллистическую ракету

Индия во второй раз испытала гиперзвуковую баллистическую ракету

Индийская Организация оборонных исследований и разработок во второй раз испытала собственную гиперзвуковую противокорабельную баллистическую ракету большой дальности LR-AShM, сообщило издание The Times of India. Запуск прошел у побережья восточного штата Одиша.

Отмечается, что ракета оснащена планирующим головным блоком. Она способна развивать гиперзвуковую скорость в 10 махов и менять траекторию полета. По информации журналистов, боеприпас может обходить системы противоракетной обороны. Дальность полета ракеты составляет 1,5 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что Израиль в ближайшие 10 лет планирует потратить $119 млрд (8,9 трлн рублей) на производство оружия. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив намерен развивать свои оборонные мощности, чтобы не зависеть от других стран.

До этого аналитик Борис Рожин заявил, что на Украине зафиксировали применение ранее неизвестного зенитного ракетного комплекса STASH. По его словам, новое оружие, судя по появившимся в Сети изображениям, размещено на прицепной платформе и использует в качестве зенитных ракет AGM-114L Longbow Hellfire.