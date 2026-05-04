ВСУ за два часа направили на Россию почти 40 БПЛА Минобороны: силы ПВО за два часа сбили 39 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны за два часа перехватили и уничтожили над российскими регионами 39 украинских беспилотников самолетного типа, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Рязанской и Липецкой областей.

4 мая т. г. в период с 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 4 мая Минобороны сообщило, что за ночь силы ПВО ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, мужчина доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.