04 мая 2026 в 10:22

СК возбудил дело после опрокидывания лодки с семью детьми на Москве-реке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с опрокидыванием лодки на Москве-реке, сообщили в пресс-службе ведомства. На борту находились 10 пассажиров, включая семерых детей.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в акватории реки Москвы, — говорится в заявлении.

По данным следствия, мужчина, управлявший судном, взятым в аренду, не справился с управлением при выполнении поворота. После переворота судна все люди оказались в воде. В результате пятеро детей были доставлены в медучреждения. Сейчас их жизням и здоровью ничто не угрожает.

По предварительной версии, одной из ключевых причин аварии стало грубое нарушение норм вместимости. Максимально допустимое количество людей на борту судна данного типа — четыре человека. Кроме того, пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов.

Ранее спасатели обнаружили тело четвертого человека, погибшего вместе с топ-менеджером «Яндекса» Сергеем Лойтером в Волгоградской области. Поисковая операция завершена. Группа погибла во время рыбалки в акватории Волги.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

