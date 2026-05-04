СК возбудил дело после опрокидывания лодки с семью детьми на Москве-реке

СК возбудил дело после опрокидывания лодки с семью детьми на Москве-реке

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента с опрокидыванием лодки на Москве-реке, сообщили в пресс-службе ведомства. На борту находились 10 пассажиров, включая семерых детей.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в акватории реки Москвы, — говорится в заявлении.

По данным следствия, мужчина, управлявший судном, взятым в аренду, не справился с управлением при выполнении поворота. После переворота судна все люди оказались в воде. В результате пятеро детей были доставлены в медучреждения. Сейчас их жизням и здоровью ничто не угрожает.

По предварительной версии, одной из ключевых причин аварии стало грубое нарушение норм вместимости. Максимально допустимое количество людей на борту судна данного типа — четыре человека. Кроме того, пассажиры находились в лодке без спасательных жилетов.

Ранее спасатели обнаружили тело четвертого человека, погибшего вместе с топ-менеджером «Яндекса» Сергеем Лойтером в Волгоградской области. Поисковая операция завершена. Группа погибла во время рыбалки в акватории Волги.